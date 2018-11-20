Трамп помиловал двух индеек, предназначенных для блюда на День благодарения

Они были выбраны в ходе открытого голосования и теперь будут отправлены на ферму в Вирджинии, где и проведут оставшуюся жизнь.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп продолжил традицию предшественников в Белом доме и распорядился помиловать двух индеек, которые были предназначены для традиционного блюда на День благодарения. Об этом глава государства заявил, выступая на лужайке у Белого дома.

Trump Pardons Thanksgiving Turkey; Two Other Turkeys Trump Pardoned, Joe Arpaio and Dinesh D'Souza, Still Giving Thanks pic.twitter.com/kPI9piTOLa — John Ferguson (@Fearguth) 20 ноября 2018 г.

— Я рад объявить, что сегодняшних счастливых птиц зовут Кэррот ("морковка") и Пис ("горошина"), — сказал он.

Трамп добавил, что индейки были выбраны из 50 птиц в ходе открытого голосования и теперь они будут отправлены на ферму в Вирджинии, где и проведут оставшуюся жизнь.

— Я помилую обе птицы — как Морковку, так и Горошину. Я желаю всем американцам хорошего Дня благодарения, — отметил американский лидер.

National Turkey Federation shows off Peas and Carrots, the two turkeys grown in a Hutterite colony in South Dakota that will be presented to President Trump at the White House on Tuesday. pic.twitter.com/aptdkxbmGZ — Jerry Hagstrom (@hagstromreport) 19 ноября 2018 г.

Президент США также пошутил, что демократы вынесли бы индейкам приговоры.

В прошлом году Трамп помиловал индеек по имени Драмстик и Уишбоун.

Ранее индюшка Морковка провела "брифинг" в Белом доме.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвёртый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 22 ноября.