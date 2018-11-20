В Смоленской области после смерти 14-летней девочки возбудили дело о халатности

Уже сейчас очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребёнка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии, заявили в СКР.

В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении соцработников города Сафоново. Их подозревают в халатности из-за неоказания поддержки семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону, речь идёт о конкретной семье, в которой ранее произошла трагедия: 14-летняя школьница совершила суицид.

Девочка проживала с матерью и старшей сестрой, семья находилась в сложном финансовом положении и пыталась найти поддержку у органов местной власти.

— Следователи усмотрели признаки халатности в действиях должностных лиц компетентных органов, которые на местном уровне должны осуществлять контроль и оказывать поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ), — сообщили в СКР.

Кроме того, следователи проверяют версию, что на девочку оказывалось психологическое давление со стороны одноклассников, в связи с чем особое внимание обещают уделить "отсутствию адекватной реакции со стороны педагогического состава учреждения".

— Уже сейчас очевидно, что должностные лица, которые были обязаны вникать в проблемы ребёнка, не приняли всех возможных мер для предотвращения трагедии, — добавили в Следственном комитете.

Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.