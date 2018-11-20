В Москве задержали двоих следователей СК при получении взятки в 5 млн рублей

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В Москве задержали двоих следователей СК при получении взятки в 5 млн рублей

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринёва, которые обвиняются в получении взятки размером пять миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сообщается, что задержать их удалось с поличным. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Петренко также подчеркнула, что борьба с коррупцией занимает особое место в системе правоохранительных органов. Следствие не будет замалчивать факты и имена лиц, которые совершили правонарушения.

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