В Москве задержали двоих следователей СК при получении взятки в 5 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринёва, которые обвиняются в получении взятки размером пять миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сообщается, что задержать их удалось с поличным. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Петренко также подчеркнула, что борьба с коррупцией занимает особое место в системе правоохранительных органов. Следствие не будет замалчивать факты и имена лиц, которые совершили правонарушения.