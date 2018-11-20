Плановая проверка. Пресс-секретарь Лободы опровергла госпитализацию певицы

Певица сообщила, что в больничной палате её ждал приятный сюрприз, — она встретилась со своей подругой Анитой Цой.

Светлана Лобода оказалась в Боткинской больнице, чтобы узнать, как идёт восстановление её организма после операции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря звезды Дарью Бурлакову.

— Плановая проверка и слова благодарности врачам. Всё хорошо, — сообщила она.

Как ранее писал Лайф, певица сообщила в "Инстаграме", что её день "начался в Боткинской больнице". По словам Лободы, её соседкой по палате оказалась Анита Цой.

— Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате @anitatsoy — твоя помощь в самой экстренной ситуации абсолютно бесценна. Благодарю тебя, — написала Светлана Лобода.

Напомним, певицу экстренно госпитализировали 23 октября. На следующий день она перенесла операцию на почке. Сразу после выписки Лобода отправилась на гастроли в Германию.