США не поддерживают кандидата от РФ на пост главы Интерпола

США не поддерживают российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука, поскольку, по мнению американской стороны, Москва якобы пытается использовать эту организацию в политических целях.

— Как показывают последние события, российское правительство использует Интерпол для преследования политических оппонентов, — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретта Марки.

Также в заявлении отмечается, что Вашингтон поддерживает в борьбе за пост президента Интерпола южнокорейца Ким Чен Янга, сейчас исполняющего обязанности президента данной организации.

Первой о том, что Прокопчук может стать следующим главой Интерпола, сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом международной полиции, а с 2011 года он возглавляет российское бюро организации. Сообщалось, что Украина и Литва пригрозили выйти из Интерпола, если победит Прокопчук. При этом в МВД РФ раскритиковали попытки повлиять на выборы главы организации.