"Мы не роботы". Сотрудники почты на Урале потребовали отменить новые нормативы

Более 80 работников пожаловались, что просто не в силах выполнить нужный объём работы за время, рассчитанное на автоматизированную систему.

Сотрудники сортировочного центра Почты России в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге обратились с иском в суд, пытаясь добиться отмены новых нормативов. Об этом пишет РИА "Новости".

Сообщается, что в апреле 2018 года для работников центра ввели новые правила, согласно которым им нужно быстрее выполнять необходимый объём работы. Сотрудники заявили, что не могут уложиться в новые нормативы и из-за этого у них снизилась зарплата.

— У нас сейчас на определённую операцию доля тысячных секунды, чтобы мы успели её сделать. Мы на данном этапе не можем угнаться за этой нормой времени. И, соответственно, на этом основании у нас падает заработная плата, — сказала одна из истиц Юлия Казбекова.

В руководстве регионального управления Почты России пояснили, что изменения связаны с переходом на автоматизированную систему работы.

— Изменение норм времени было произведено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и не могло повлиять на снижение заработка работников… так как модернизация позволила одновременно увеличить количество обрабатываемой почты за единицу времени, — заявили в пресс-службе почты.

Истцы заявили, что новые нормы установили из расчёта для полностью автоматизированной системы работы. Однако на самом деле "робот" выполняет лишь регистрацию почтовых отправлений, а за все остальные процессы по-прежнему отвечают люди.

— Они нас приравняли к автоматизированному сортировочному центру, к роботам, а у нас нет автоматизации, мы всё делаем вручную, — говорит истица.

Адвокат сотрудников добавила, что у них сдельная зарплата, во многом подверженная сезонным факторам, поэтому снижение дохода из-за новых правил для них весьма ощутимо.

Кроме того, защита истцов сообщила, что после того, как они обратились в суд, руководство неожиданно решило изменить их график работы со "сменного" на пятидневный.