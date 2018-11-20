На Кольцевой линии метро восстановлен график движения поездов

На Кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено движение после произошедшего сбоя. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в "Твиттере".

Движение по всем линиям #мосметро осуществляется штатно — Московское метро (@MetroOperativno) 20 ноября 2018 г.

— Движение по всем линиям осуществляется штатно, — говорится в сообщении.

Ранее по техническим причинам составы на Кольцевой линии следовали с увеличенными интервалами.