На Кольцевой линии метро восстановлен график движения поездов

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На Кольцевой линии метро восстановлен график движения поездов

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

На Кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено движение после произошедшего сбоя. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в "Твиттере".

— Движение по всем линиям осуществляется штатно, — говорится в сообщении.

Ранее по техническим причинам составы на Кольцевой линии следовали с увеличенными интервалами.

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