В Госдуме прокомментировали новые санкции США против двух российских компаний

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил мнение, что новые санкции США — это игра с самими собой.

— Уже никто не удивляется каким-то выдуманным санкциям США против кого угодно в мире. Такое ощущение, что они сами с собой играют в какую-то игру. Делается это, наверно, для какого-то самомнения, — отметил депутат в интервью RT.

Ранее Лайф сообщал, что Министерство финансов США ввело санкции против российских компаний "Промсырьёимпорт" и Global Vision Group. Их подозревают в поставке иранской нефти в Сирию.