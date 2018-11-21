Вооружённые люди похитили 15 школьников и учителя в Камеруне

За последний месяц это уже не первый такой случай на фоне резкого ухудшения криминогенной обстановки в стране.

Пятнадцать учеников частной школы и их учитель похищены в городе Кумба на юго-западе Камеруна, пишет агентство Синьхуа. Сообщается, что преступление совершили неизвестные вооружённые люди.

По данным агентства, школьников похитили в районе, где проживает англоязычное население. И за последнее время это не первый случай.

В начале ноября преступники ворвались в здание одного из колледжей страны и увели с собой 80 человек, в том числе 78 учеников. Как сообщало агентство Reuters, через неделю их отпустили.

По данным СМИ, в Камеруне резко повысился уровень преступности из-за наплыва беженцев из разных регионов страны. Разбойные нападения участились даже в районах, которые раньше считались благополучными.