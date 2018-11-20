"Не имею ничего". Саакашвили назвал себя малоимущим

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих финансовых проблемах. В интервью телеканалу PalitraNews политик назвал себя малоимущим.

— Я человек, который почти девять лет был президентом, и не имею ничего. У меня в десять раз меньше имущества, чем у Беселии и Сесиашвили (депутаты грузинского парламента. — Прим. Лайфа), несмотря на то что меня знает весь мир, — рассказал Саакашвили.

Он также рассказал, что практически на всё его имущество и имущество членов его семьи был наложен арест. При этом, по словам Саакашвили, другой собственности у него нет.

Стоит отметить, экс-президент Грузии уже не первый раз жалуется на материальные проблемы. Ранее Саакашвили рассказал, что деньги на жизнь в Нидерландах ему периодически даёт его мать.