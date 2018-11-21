СМИ: NASA проверит SpaceX и Boeing из-за сигареты Илона Маска

Космическое агентство усомнилось в ответственном отношении сотрудников компаний к безопасности на рабочих местах.

Агентство НАСА проведёт проверку в компаниях SpaceX и Boeing перед тем, как они начнут проводить регулярные полёты к МКС, пишет The Washington Post.

По данным издания, во многом такое решение приняли из-за скандального интервью главы SpaceХ Илона Маска, во время которого он курил — предположительно марихуану.

По данным издания, специалисты НАСА решили проверять "что угодно, что может влиять на безопасность".

— Космическое агентство удостоверится, что компании отвечает требованиям NASA по безопасности на рабочем месте, включая приверженность к окружению без наркотиков, — заявил представитель NASA Боб Джейкобс.

Директор агентства Джим Брайденстайн добавил, что проверка особенно необходима в связи с тем, что компаниям SpaceX и Boeing предстоит доставлять на орбиту астронавтов.

— Мы должны показать американской общественности, что, когда мы отправляем астронавтов в космос, они в безопасности, — сказал Брайденстайн.

Как ранее писал Лайф, в сентябре Илон Маск покурил сигарету с марихуаной в эфире популярного американского шоу PowerfulJRE. Вскоре после этого упали акции Tesla, а в ВВС США не исключили лишения Маска доступа к государственной тайне.