Новую вакцину против ВИЧ начнут тестировать в следующем году в Москве

В 2019 году в столице начнутся испытания новой вакцины против ВИЧ. Об этом сообщил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

— Вакцина, испытания которой, по-видимому, начнутся в следующем году в Москве на базе нашего центра, — это одна из самых перспективных в этом мире терапевтических вакцин... Испытания продлятся как минимум несколько лет, — передаёт слова Мазуса агентство городских новостей "Москва".

Также специалист рассказал о принципе действия новой вакцины. По его словам, лекарство действует длительное время, а потому применять его нужно будет редко. Это существенно снизит стоимость лечения.