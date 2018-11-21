СК начал проверку после гибели человека на взлётной полосе в Шереметьево

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве начало доследственную проверку по факту смерти мужчины на взлётно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.

В сообщении ГСУ СКР по Москве в "Твиттере" указывается, что "одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина".

Как отметили в ведомстве, "на месте работают следователи и криминалисты СКР".

По информации телеграм-канала Мash, погибший — уроженец Армении, депортированный из другой страны.

Ранее Лайф писал, что на лётном поле в Шереметьево были обнаружены человеческие останки.