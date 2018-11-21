Из-за Маркл. Налоговая служба США проверит финансы британской королевской семьи

Отмечается, что проверку пройдут даже доходы королевы Елизаветы II и её сына принца Чарльза.

Налоговики из США задекларируют доходы британской королевской семьи. Причиной проверки стало американское гражданство жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает издание Mirror.

Поскольку до получения Меган Маркл гражданства Великобритании остаётся ещё несколько лет, все доходы принцессы будут задекларированы официальными лицами из США. Таким образом, например, станет известна сумма подарков, которые Маркл принимает от родственников мужа.

Кроме того, изучению подвергнутся и доходы самого принца Гарри. В Вашингтоне заявили, что деньги принца, в частности трастовый фонд в размере £20 миллионов, доступны его жене, а потому тоже облагаются налогом по американским законам.

Также источник в Букингемском дворце сообщил, что проверку пройдут даже доходы британской королевы Елизаветы II и её сына принца Чарльза, поскольку они "предоставляют паре финансовую помощь". Отмечается, что что это будет "худший кошмар в истории королевской семьи".