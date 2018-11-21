Житель Таиланда сбежал из камеры, заперев в ней полицейского

Сержант оказался за решёткой из-за того, что поверил словам задержанного об "укусе змеи".

Жителю города Аютайя в Таиланде Ананту Комонваниту удалось обмануть полицейского и сбежать из камеры, пишет Bangkok Post.

Сообщается, что 23-летнего мужчину задержали по подозрению в хранении наркотиков и доставили в полицейский участок. К вечеру следующего дня он спланировал побег. Арестант внезапно позвал на помощь, закричав, что его якобы укусила змея.

Сотрудник полиции в поисках рептилии зашёл в камеру, после чего подозреваемый выбежал наружу и закрыл замок, заперев правоохранителя внутри.

Однако скрыться от правосудия ему не удалось. Около двух сотен полицейских и волонтёров бросились на поиски беглеца и нашли его в джунглях неподалёку от полицейского участка.

Отмечается также, что это была уже вторая попытка задержанного избежать проблем с законом. Ранее он добился своей госпитализации из-за мнимого расстройства желудка, но и тогда побег не удался.