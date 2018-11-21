В школах Киева запретили продавать чипсы и орешки

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В школах Киева запретили продавать чипсы и орешки

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Парламент страны планирует запретить продажу вредной еды всем лицам, не достигшим 16 лет.

Во всех киевских школах запрещено продавать снеки. Об этом сообщает агентство УНН.

Отмечается, что запрет касается орешков, чипсов, сухариков и другой вредной пищи. Информацию подтвердили представители всех районных администраций украинской столицы.

Кроме того, депутаты Верховной рады планируют запретить повсеместную продажу снеков всем лицам, не достигшим 16 лет.

Ранее учёные доказали, что подобная пища вредит детскому здоровью. По утверждению врачей, чипсы и орешки вызывают проблемы с зубами, сердцем и даже давлением.

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