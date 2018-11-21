Выигравшая в лотерею американка постирала свой счастливый билет

Жительница США чуть не лишилась выигрыша из-за досадной оплошности, пишет UPI. Сообщается, что в начале октября женщина приобрела сразу несколько билетов Mega Millions, однако позже поняла, что они куда-то пропали.

Ей всё же удалось найти один из билетов — он оказался лежащим среди выстиранного белья. Однако номер ещё можно было различить, и он оказался выигрышным.

— Я решила сверить номер билета. Оказалось, что я выиграла 10 тысяч долларов.

Победительница уже решила, что потратит эти деньги на подарки близким к Рождеству и к дню рождения сына.