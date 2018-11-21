У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН.
Начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова рассказала, что эпицентр землетрясения находился в Охотском море в нескольких десятках километров от острова Итуруп.
Она также отметила, что слабые подземные толчки ощутили жители нескольких сёл на островах Итуруп и Шикотан.
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