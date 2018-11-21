Трамп: Не собираюсь разрушать мировую экономику

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не собираются принимать против Эр-Рияда жёсткие меры, после которых может разрушиться мировая экономика.

— Не собираюсь разрушать мировую экономику и экономику США, совершая безрассудные действия в отношении Саудовской Аравии, — рассказал журналистам глава Белого дома.

Напомним, США ввели санкции против 17 саудовских подданных из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи, который исчез 2 октября. Последний раз его видели, когда Хашогджи вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Также сообщалось о причастности к убийству журналиста наследного принца Мухаммеда. Однако Генпрокуратура Саудовской Аравии отрицала это.