"Круг света" будет проходить в Москве по меньшей мере до 2021 года

Ежегодный мультимедийный фестиваль давно завоевал любовь москвичей и гостей столицы.

Международный фестиваль "Круг света" пройдёт в Москве ещё три раза. Такое решение приняли на заседании президиума правительства столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что в нынешнем году площадки восьмого фестиваля посетило около четырёх миллионов человек. Кроме того, в "Круге света" приняли участие команды светодизайнеров из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и других стран.

В будущем организаторы планируют провести фестиваль на новых площадках и привлечь большее количество волонтёров.