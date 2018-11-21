На руинах Помпеев нашли фреску с античным эротическим сюжетом

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На руинах Помпеев нашли фреску с античным эротическим сюжетом

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Фото: © Twitter/Pompeii Sites

Обнаруженное произведение изображает девушку, обнимающую лебедя. Эксперты сразу поняли, что это иллюстрация древнегреческого мифа.

На стенах одного из домов среди руин древнего города Помпеи учёные заметили необычную акварельную фреску, пишет Daily Mail. Сообщается, что на ней изображена эротическая сцена из античной мифологии.

После того как специалисты очистили произведение от слоя пепла, они увидели девушку, на коленях которой сидит лебедь.

Учёные объяснили, что это мифическая принцесса Леда и олимпийский бог Зевс. По легенде, он овладел возлюбленной, превратившись в птицу, после чего на свет появились их дети.

В археологическом парке Помпеев пояснили, что этот сюжет был очень популярен в древнем городе.

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