На Украине намерены лишить членов Совбеза ООН права вето

В Незалежной считают, что использование права вето членами Совета Безопасности зачастую негативно влияет на международную безопасность.

Пересмотр использования права вето необходим для Киева. Об этом заявил советник постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько.

По его словам, подобные меры вызваны неоднократными случаями использования членами Совбеза права вето "в прямое нарушение обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности".

— Таким образом, мы выступаем за отмену права вето и решительно поддерживаем все инициативы, направленные на ограничение применения права вето, — приводит слова Фесько РИА "Новости".

Дипломат также отметил, что необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН является приоритетом для Киева.