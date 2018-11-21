Трамп вступился за дочь после критики из-за служебной переписки

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Трамп вступился за дочь после критики из-за служебной переписки

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Фото: © Flickr/Gedalia Photographer

Президент США признал, что Иванка использовала личную почту для отправления рабочих писем, но отверг все попытки сравнить это со скандалом вокруг переписки Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту своей дочери Иванки, которую обвинили в том, что она использовала частный почтовый адрес в служебных целях — так же, как когда-то Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, глава Белого дома подчеркнул: между этими двумя случаями большая разница.

— Письма не были засекречены, как у Хиллари Клинтон. Они не были удалены, как у Хиллари Клинтон, которая удалила 33 тысячи. Она не делала ничего, чтобы спрятать свои письма. Я сегодня очень быстро изучил это — всё есть в президентском архиве, — заявил Трамп.

Как ранее писал Лайф, дочь и советника президента Соединённых Штатов уличили в том, что в 2017 году она отправила сотни служебных писем через личную электронную почту.

Напомним, в 2015 году Хиллари Клинтон оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что она использовала частный адрес для служебной переписки на посту госсекретаря США.

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