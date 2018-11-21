Учёные: Многократные попытки бросить курить увеличивают шанс рецидива

Специалисты выяснили, что большое количество попыток отказаться от сигарет лишь больше утомляет человека, из-за чего он быстрее срывается.

Сотрудники Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что постоянные попытки бросить курить лишь увеличивают шансы на возвращение к пагубной привычке. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Главным фактором того, что человек не может отказаться от сигарет, специалисты называют эмоциональную истощённость и нехватку ресурсов в организме.

— Мы все знаем людей, которые пытались бросить курить, но раз за разом терпели неудачу. Человек выгорает, от повторных попыток его силы истощаются. В исследовании мы показываем, что это влияет на этапы отказа от курения, — рассказал старший автор статьи профессор Мэтью Карпентер.

Исследования показали, что в первые шесть недель после отказа от табака усталость проявляется сильнее всего. Такую тенденцию заметили как у новичков, так и у людей, уже пытавшихся бросить курить.

В настоящее время многие учёные пытаются снизить усталость от попыток бросить сигареты. Так, в стадии тестирования находится приложение для смартфонов, которое по GPS определяет места, ассоциируемые у владельца с курением. Если человек подходит к такому месту, приложение отправляет ему уведомление с напоминанием принять средство, помогающее справиться с желанием взять сигарету.

Ранее Лайф писал о другом изобретении, призванном помочь отказаться от табака. Учёные из Института Скриппса создали вакцину, за один укол избавляющую курильщика от зависимости.