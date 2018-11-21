По-братски. Погорелец из Казахстана обратился за помощью к Полу Маккартни

Житель Казахстана на своей странице в "Фейсбуке" выложил видеокавер на песню Yesterday, ссылку на краудфандинговую кампанию и написал пост на английском языке, обратившись к Полу Маккартни и фанатам The Beatles за помощью.

— Дорогие фанаты The Beatles! Меня зовут Тимо, и я большой поклонник музыки "Битлз", пою и играю с самых молодых лет — их тексты научили меня жизни и английскому. Моя семья только что потеряла наш любимый дом. Разбились наши мечты и надежды. Пожалуйста, помогите нам восстановить наш дом в Казахстане. Я всегда верил, что чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Пожалуйста, распространите информацию и поделитесь — мы все очень благодарны! Сэр Пол Маккартни, сделайте одолжение?

Пользователи Сети принялись активно лайкать и репостить эту запись. При этом ответа от самого Пола Маккартни пока не последовало.