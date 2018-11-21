МВД предложило дать гражданство РФ крымчанам, покинувшим полуостров до 2014 года

В ведомстве заявили, что эти люди должны стать гражданами России без прохождения обычных процедур.

МВД РФ составило проект указа, по которому все жители Крыма, выехавшие с полуострова до воссоединения с Россией, должны незамедлительно получить гражданство РФ. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

— В проекте указа предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было бы справедливо, — цитирует Казакову РИА "Новости".

Она также отметила, что сейчас уроженцы Крыма, вернувшиеся домой, не могут получить российское гражданство, а потому становятся "иммигрантами на родине".