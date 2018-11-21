Попугай в Англии вызвал пожарных, имитируя звук сигнализации

Хозяин птицы и понятия не имел о том, что у любимца столь исключительные способности.

Пожарные расчёты экстренно прибыли к дому одного из жителей графства Нортгемптоншир в Великобритании после того, как получили сигнал о задымлении, пишет Metro.

Однако выяснилось, что в здании не произошло ровным счётом ничего чрезвычайного, если не считать выступления талантливого попугая.

Сообщается, что спасателей вызвали диспетчеры компании, установившей дымовую сигнализацию. Они услышали соответствующий звук и решили, что сработал их прибор.

Вскоре выяснилось, что виновник переполоха — африканский серый попугай по кличке Джаз. Он столь мастерски имитирует звук сигнализации, что даже опытные специалисты не смогли отличить голос птицы от настоящего сигнала.

Хозяин, 63-летний Стив Докерти, рассказал, что приобрёл попугая год назад и до сих пор не знал о его способностях.

Ранее Лайф писал о попугае, который выкрикивал нецензурные ругательства в адрес пожарных в Великобритании, пока они пытались снять птицу с крыши.