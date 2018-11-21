Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа и Кокорина

Жена футболиста Павла Мамаева Алана в "Инстаграме" продемонстрировала специальную толстовку. Супруга игрока планирует продавать одежду в поддержку мужа и его товарища Александра Кокорина.

На толстовке размещена надпись с фамилией Мамаев. Всё это стилизовано под аббревиатуру боёв без правил MMA.

При этом на бомбере MMAmaev & Kokorin в букве о изображён стул.

— С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов "Мы не за насилие, мы за справедливый суд", — указывается в сообщении Аланы в соцсети.

Также сообщается, что купить толстовку можно будет за шесть тысяч рублей.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся под арестом до 8 декабря из-за двух драк в Москве.