Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа и Кокорина

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Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа и Кокорина

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Фото: © Instagram/alana_mamaeva

Жена футболиста Павла Мамаева Алана в "Инстаграме" продемонстрировала специальную толстовку. Супруга игрока планирует продавать одежду в поддержку мужа и его товарища Александра Кокорина.

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#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд» бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон - этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...

Публикация от Аlana (@alana_mamaeva)

На толстовке размещена надпись с фамилией Мамаев. Всё это стилизовано под аббревиатуру боёв без правил MMA.

При этом на бомбере MMAmaev & Kokorin в букве о изображён стул.

— С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов "Мы не за насилие, мы за справедливый суд", — указывается в сообщении Аланы в соцсети.

Также сообщается, что купить толстовку можно будет за шесть тысяч рублей.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся под арестом до 8 декабря из-за двух драк в Москве.

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