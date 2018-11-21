СМИ: США внедрили агентов в "караван мигрантов", чтобы выяснять планы беженцев

Министерство внутренней безопасности США направило своих сотрудников под видом беженцев в "караван мигрантов" на границу с Мексикой, сообщает NBC.
По данным телеканала, агенты следят за перепиской мигрантов в чатах, чтобы оперативно выявлять их планы нелегально прорваться в Соединённые Штаты.
Сообщается, что таким образом властям страны уже удалось узнать о намерениях мигрантов прорваться на территорию Штатов через отведённые для автомобилей шлагбаумы и полосы. Впрочем, попытки осуществить задуманное не последовало.
Кроме того, агенты перехватывают сообщения вожаков мигрантов, чтобы выяснять направление и численность "каравана".
Как ранее писал Лайф, в армии США заявили о намерении отозвать все военные подразделения с мексиканской границы к 15 декабря.
Напомним, что беженцы добрались до границы Мексики и США 15 ноября. Мигранты прибыли из Гондураса в надежде получить убежище.
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