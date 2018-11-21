СМИ: США внедрили агентов в "караван мигрантов", чтобы выяснять планы беженцев

Сообщается, что таким образом власти страны уже узнали о намерении мигрантов незаконно пересечь границу через отведённые для автомобилей полосы.

Министерство внутренней безопасности США направило своих сотрудников под видом беженцев в "караван мигрантов" на границу с Мексикой, сообщает NBC.

По данным телеканала, агенты следят за перепиской мигрантов в чатах, чтобы оперативно выявлять их планы нелегально прорваться в Соединённые Штаты.

Сообщается, что таким образом властям страны уже удалось узнать о намерениях мигрантов прорваться на территорию Штатов через отведённые для автомобилей шлагбаумы и полосы. Впрочем, попытки осуществить задуманное не последовало.

Кроме того, агенты перехватывают сообщения вожаков мигрантов, чтобы выяснять направление и численность "каравана".

Как ранее писал Лайф, в армии США заявили о намерении отозвать все военные подразделения с мексиканской границы к 15 декабря.

Напомним, что беженцы добрались до границы Мексики и США 15 ноября. Мигранты прибыли из Гондураса в надежде получить убежище.