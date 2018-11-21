Великобритания может покинуть Интерпол в случае избрания президентом россиянина

Ранее свой протест против кандидатуры Александра Прокопчука выразили США, Литва и Украина.

Великобритания пересмотрит своё участие в Интерполе, если главой международной полиции выберут россиянина Александра Прокопчука, пишет The Guardian.

— Правительство находится под давлением со стороны всего политического спектра страны и может пересмотреть участие Великобритании в Интерполе в том случае, если глобальная организация сотрудничества в области полицейской деятельности выберет российского чиновника на пост председателя, — указывается в статье британского издания.

Также в статье либерал-демократ Винс Кэбл отметил, что избрание Прокопчука "будет оскорблением для жертв Солсбери".

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост председателя Интерпола. США высказались против кандидатуры Прокопчука. Кроме того, Литва и Украина пообещали рассмотреть вопрос о выходе из организации в случае избрания россиянина.