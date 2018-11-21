Эксперты назвали самые опасные страны мира

Специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили список стран, где наиболее высок риск погибнуть от природных катастроф. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По результатам исследований, самыми опасными местами на планете оказались острова Тонга и Вануату в Тихом океане. Им чаще всего угрожают разрушительные землетрясения, наводнения и ураганы. Далее следуют Филиппины, чьим гостям и жителям стоит остерегаться не только цунами, но и извержений вулканов.

Также первую половину рейтинга занимают страны Западной и Центральной Африки и Юго-Восточная Азия.

В то же время самыми безопасными учёные назвали Мальту, Саудовскую Аравию и Катар. Шансы погибнуть от стихийного бедствия в этих странах чрезвычайно малы.

Что касается России, её также отнесли к безопасным странам.

Всего учёные проанализировали статистику из 171 страны. В качестве критериев оценки выступили количество катаклизмов и подготовленность к ним местных властей.