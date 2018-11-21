После снегопада в Приморье отменили 20 автобусных рейсов

После прошедшего в Приморье снегопада было отменено 20 междугородних автобусных рейсов, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что из-за непогоды пришлось отменить рейсы в Артём, Находку, Уссурийск, Большой Камень, Спасск и по иным направлениям.

В мэрии Владивостока также рассказали, что автобусы № 1, следующие за город по федеральной трассе, сократили маршрут до остановки "Седанка" по причине гололёда. Такой режим сохранится до середины дня.

При этом дорожными службами ведётся обработка дорог реагентами сразу после начала снегопада, однако на крутых спусках и подъёмах гололёд.

Всего во Владивостоке 21 ноября вышли на линию 593 автобуса, 12 трамваев и восемь троллейбусов.

Что касается авиарейсов, снегопад не повлиял на их расписание в Приморье.