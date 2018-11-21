Суд в США решил отпустить россиянку Осипову после прибытия её детей в Канзас

Женщина, обвиняемая в похищении собственных дочерей, больше года провела под стражей после того, как вывезла из Штатов ребёнка, рождённого от американца.

Суд в США постановил освободить россиянку Богдану Осипову после того, как её дочери приедут в Канзас, пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката подсудимой Алексея Тарасова.

Юрист также сообщил, что произойдёт это не раньше 3 декабря, когда судьбу детей определят в российском суде.

— Мы надеемся, что российский суд примет решение в течение нескольких недель... Надеемся, что суд снимет запрет на поездки и дети смогут поехать в США, — отметил Тарасов.

Напомним, спор россиянки Богданы Осиповой и её бывшего мужа-американца о том, где будут жить их дети, длится уже более четырёх лет. В 2014 году женщина увезла свою первую дочь на родину, не получив согласия отца ребёнка. В США девочку объявили в розыск. В России у неё родилась младшая сестра.

В 2017 году Осипова поехала в США, где её задержали. Женщину обвинили в похищении детей и вымогательстве, ей грозит в общей сложности до 83 лет тюрьмы.