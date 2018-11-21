Звезда фильма "Стиляги" приехала в Казахстан искать своего деда

Актриса хочет выяснить, что случилось с солдатом из Караганды, который служил в 50-х годах в Белоруссии.

Белорусская и российская актриса Янина Мелехова приехала в Караганду с неофициальным визитом, чтобы найти своего деда по отцовской линии, пишет "Новый вестник".

Сообщается, что речь идёт о казахе, который служил в 50-х годах в белорусском городе Борисове. По словам Мелеховой, в семье предполагают, что его звали либо Алимбай Шахмухамедов, либо Алимбай Шахмухамбетов. В 1954 году он исчез, и с тех пор о нём ничего не известно.

— По моим подсчётам, моему дедушке сейчас примерно 90 лет. Хорошо, если жив ещё. Потом я не знаю, вернулся ли он в 1955 году из Белоруссии после службы в Караганду или остался там где-то, — поделилась актриса.

Она отметила, что после его исчезновения бабушка так и не вышла замуж, растила сына одна, а о своей печальной истории никому не рассказывала до самой смерти.

О своих казахстанских корнях Янина Мелехова узнала от сестры бабушки. Теперь она надеется на помощь военкомата. Кроме того, артистка решила попытаться найти знакомых дедушки с помощью СМИ.

— У меня казахские корни, и я верю в это. Отец у меня кареглазый и смуглый, карие глаза и у меня. Да, потом выдумать просто имя Алимбай Шухмахамбетов… Мы будем в Астане на радио и поговорим на эту тему ещё там. Я очень хочу найти его, и мой отец хочет очень его найти, — сказала Мелехова.