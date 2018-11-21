Эксперты выяснили, как россияне относятся к соотечественникам за рубежом

Более 10% россиян предпочитают не общаться с соотечественниками на отдыхе за границей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследования международного туристического портала Momondo.

Эксперты отмечают, что встрече с согражданами радуются только 18% россиян. Ещё около 13% доброжелательны к соотечественникам, но не начинают беседу первыми.

— Избегают контактов с соотечественниками 11% россиян, 2% признались, что вместе со своими попутчиками переходят на другой язык или понижают голос, чтобы русские туристы вдруг не заговорили с ними, — отмечают исследователи.

Всего в опросе приняли участие более 26 тысяч человек из нескольких десятков стран.

Самыми общительными оказались жители Индии — почти половина опрошенных сами начинают диалог с соотечественниками на отдыхе за рубежом. Тяжелее всего идут на контакт финские путешественники — лишь 9% готовы разговаривать с согражданами на курорте.