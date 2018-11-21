Турция может потребовать расследования убийства Хашогджи под эгидой ООН

Анкара недовольна результатами сотрудничества с Эр-Риядом и передала в Вашингтон последние данные о ходе следствия.

Турция может обратиться в ООН с требованием провести расследование убийства журналиста Джамаля Хашогджи под эгидой организации, если сотрудничество с Саудовской Аравией "зайдёт в тупик", заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что пока совместная работа с Эр-Риядом "не на том уровне, на котором мы хотели бы его видеть".

Чавушоглу добавил, что во время недавней встречи с Госсекретарём США Майклом Помпео передал Вашингтону последние данные о ходе расследования убийства обозревателя.

Кроме того, по его информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию с американским коллегой Дональдом Трампом по телефону, и в ходе этой беседы Анкара подала Вашингтону запрос об экстрадиции целого списка предполагаемых причастных к преступлению.

Как ранее писал Лайф, в ЦРУ подтвердили предположения о том, что заказчиком убийства журналиста был саудовский наследный принц Мохаммед.

Вскоре стало известно, что некоторые представители саудовской королевской семьи выступили против того, чтоб Мохаммед стал следующим королём, и причиной тому стало именно дело Хашогджи.

Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства.

Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского Генконсула.