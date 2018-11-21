Футболисты ПСЖ стали жертвами розыгрыша

Игроков ПСЖ разыграла клубная пресс-служба, рассказав о новых дополнениях в футбольные правила.

На базу команды пригласили актёра, представившегося работником французской футбольной федерации. В частности, он сообщил игрокам ПСЖ, что праздновать голы можно будет не дольше 10 секунд.

Также игрокам ПСЖ рассказали о наказании за плевки на поле и за каждое нецензурное выражение.

— В таком случае вы будете удалять по 8 игроков за матч, — возмутился Лассана Диарра.

Его поддержал одноклубник Адриен Рабьо, которому не понравилось, что судьи будут показывать жёлтую карточку за плевки.

— Невозможно от этого отказаться. Мы же не плюёмся в общественных местах или в раздевалке, — сказал он.

В конце концов футболистам ПСЖ признались, что это был розыгрыш и им не стоит волноваться.