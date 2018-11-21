В США заявили о неизменности "несправедливой практики" Китая в торговле

Отмечается, что КНР якобы продолжает способствовать краже американских технологий, используя хакерские атаки.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Китай продолжает вести свою "несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику". Отчёт опубликован на сайте торгпреда.

— Китай принципиально не изменил свои действия, политику и практику, связанные с передачей технологий, интеллектуальной собственностью и инновациями, и, по-видимому, предпринял дальнейшие необоснованные действия в последние месяцы, — резюмировал Лайтхайзер.

В отчёте также сказано, что КНР продолжает способствовать краже американских технологий, используя хакерские атаки.

Ранее сообщалось, что США и Китай ввели взаимные торговые пошлины. При этом Пекин обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей торговой войны.