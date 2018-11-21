В ЦБ рассказали о проблемах с банками КНР из-за санкций

Коммерческие банки Китая безосновательно ссылаются на санкции третьих стран при совершении сделок с партнёрами из России. Об этом заявил представитель ЦБ РФ в Пекине Владимир Данилов.

— Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России, — приводит РИА "Новости" слова Данилова.

Данилов объяснил, что санкции Запада никак не влияют на сделки между Пекином и Москвой, однако эта проблема "чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", что негативно влияет на продуктивность работы.

Представитель ЦБ также отметил, что Банк России и Народный банк Китая договорились регулярно выпускать разъяснительные материалы и сообща решать возникающие по этой проблеме вопросы.