В ЦБ рассказали о проблемах с банками КНР из-за санкций

Коммерческие банки Китая безосновательно ссылаются на санкции третьих стран при совершении сделок с партнёрами из России. Об этом заявил представитель ЦБ РФ в Пекине Владимир Данилов.
— Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России, — приводит РИА "Новости" слова Данилова.
Данилов объяснил, что санкции Запада никак не влияют на сделки между Пекином и Москвой, однако эта проблема "чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", что негативно влияет на продуктивность работы.
Представитель ЦБ также отметил, что Банк России и Народный банк Китая договорились регулярно выпускать разъяснительные материалы и сообща решать возникающие по этой проблеме вопросы.
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