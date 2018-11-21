Комиссия Рады использовала на заседании карту Украины без Крыма

В Раде в ходе заседания Временной следственной комиссии использовали слайд с картой Украины, на котором отсутствует Крым. Трансляцию с мероприятия вели сразу несколько телеканалов страны, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что депутаты, обсуждавшие хищение в Вооружённых силах Украины, даже не обратили внимания на отсутствие полуострова на представленной карте. В итоге никто из политиков так и не отреагировал на это.

Ранее Лайф писал, что телеканал NewsOne показал в прямом эфире карту, где полуостров принадлежит России. После этого Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания была назначена внеплановая выездная проверка.