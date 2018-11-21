На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за 9-метровых волн

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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за 9-метровых волн

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Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

В районе полуострова Камчатка объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

— По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября 2018 года утром в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8–9 метров, — указывается в сообщении.

Отмечается, что в зону воздействия попадает прибрежная акватория Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов.

Региональная служба МЧС рекомендовала судовладельцам принять повышенные меры предосторожности.

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