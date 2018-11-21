Актёр из "Великого Гэтсби" потратил более $560 тыс. на погашение долгов земляков

Известный актёр Болливуда Амитабх Баччан, снявшийся в "Великом Гэтсби", потратил более 560 тысяч долларов, чтобы выплатить долги 1398 фермеров-земляков. Об этом сообщает Би-би-си.

Погасив задолженности земледельцев перед национальным банком, Амитабх намерен встретиться с земляками, чтобы передать им соответствующие документы.

Все фермеры, которым актёр помог с погашением долгов, живут в штате Уттар Прадеш, в котором родился 76-летний Баччан.

Известный актёр начал оказывать поддержку владельцам ферм на фоне кризиса и массовых протестов землевладельцев, требующих отмены задолженностей и повышения цен на сельскохозяйственные культуры.

Известно, что в Индии десятки тысяч фермеров находятся в затруднительном финансовом положении. Более трёх десятилетий сельскохозяйственная промышленность переживала снижение производительности из-за засухи, нехватки воды и недостаточного уровня модернизации. Из-за обилия невзгод многие фермеры свели счёты с жизнью — начиная с 1995 года насчитывается не менее 300 000 подобных случаев.