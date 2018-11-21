Власти США обвинили медиамагната из Венесуэлы в коррупции

Проживающего в США владельца венесуэльской телекомпании Globovision Рауля Горрина Балисарио обвинили во взяточничестве и отмывании средств на $1 миллиард. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что медиамагнат давал на своей родине многомиллионные взятки чиновникам, а также покупал им недвижимость, яхты и породистых лошадей. За это он получал право обменивать валюту по выгодному курсу.

Признательные показания уже дали двое подельников Горрина. Приговоры им вынесут в конце ноября текущего года.