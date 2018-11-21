Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

На месте находятся сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту инцидента.

При столкновении двух легковых автомобилей в районе Тропарёво-Никулино в Москве пострадало три человека, сообщает агентство "Москва".

— На пересечении Мичуринского проспекта и улицы Никулинской на западе Москвы столкнулись Ford и Renault. В результате ДТП пострадало три человека, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Отмечается, что на месте находятся сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту инцидента.