Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

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Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

На месте находятся сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту инцидента.

При столкновении двух легковых автомобилей в районе Тропарёво-Никулино в Москве пострадало три человека, сообщает агентство "Москва".

— На пересечении Мичуринского проспекта и улицы Никулинской на западе Москвы столкнулись Ford и Renault. В результате ДТП пострадало три человека, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Отмечается, что на месте находятся сотрудники полиции, которые проводят проверку по факту инцидента.

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