15 млн человек с начала года воспользовались Wi-Fi в транспорте Москвы

Чаще всего городской сетью бесплатного интернета пользовались пассажиры автобусов.

С начала года около 15 миллионов жителей и гостей столицы пользовались бесплатной сетью Wi-Fi в общественном транспорте. Об этом рассказал директор службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрий Ерзамаев.

— Бесплатный интернет стал частью образа жизни современного москвича. Пользоваться единой сетью MT_FREE удобно благодаря стабильному сигналу и быстрой авторизации. Всего за три года наши пассажиры воспользовались услугой более 53 миллионов раз, — передаёт слова Ерзамаева официальный сайт Мэра Москвы.

Впервые бесплатный Wi-Fi появился в Москве в начале 2016 года. Тогда точками доступа оснастили автобусы.

Сейчас выйти в Глобальную сеть можно из любого вида городского наземного транспорта, включая МЦК, а также из метрополитена. Ежедневно бесплатным интернетом в городе пользуется 2,5 миллиона человек.