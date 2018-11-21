Сенаторы попросили Трампа определиться с позицией по убийству Хашогджи

Несколько американских сенаторов призвали президента США Дональда Трампа определиться с позицией насчёт причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству обозревателя Джамаля Хашогджи. Об этом информирует Politico.
— Требуем, чтобы вы в своём ответе указали, несёт ли принц Мохаммед бен Сальман ответственность за убийство Хашогджи. Мы ожидаем получить ответ от вас в течение 120 дней с момента нашего первоначального запроса, — отмечается в сообщении.
Отмечается также, что первый запрос от сенаторов американскому лидеру был направлен ещё 10 октября.
Напомним, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда, Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства. Позже стало известно, что его убили. Тело журналиста нашли в колодце резиденции саудовского генконсула. В ЦРУ подтвердили предположения о том, что заказчиком убийства журналиста был саудовский наследный принц Мохаммед.
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