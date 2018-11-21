Три человека погибли в результате пожара в Нижегородской области

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Три человека погибли в результате пожара в Нижегородской области

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Огонь полностью уничтожил частный дом с пристроем на площади 54 квадратных метра.

В посёлке Тумботино Павловского района Нижегородской области вчера вечером произошёл пожар в жилом здании на улице Зои Космодемьянской, 26, в результате чего погибло три человека.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным Лайфа, в результате произошедшего сгорел дом с пристроем на площади 54 квадратных метра. Один человек скончался на месте ЧП, ещё двое умерли позднее в больнице.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб, проводится проверка обстоятельств инцидента, устанавливаются его причины.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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