Виноваты тепловые пушки. Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс

На данный момент возгорание ликвидировано. На месте происшествия работают спасатели.

Пожарные полностью потушили пламя, возникшее в строящемся жилом комплексе "Маринист". Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что пожар возник из-за возгорания строительных материалов. Гендиректор компании-застройщика Александр Шмидт рассказал, что причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности при работе с тепловыми пушками.

— В результате произошло возгорание утеплителя эксплуатируемой кровли — стилобата — на площади около 35 кв. метров. Возгорание было ликвидировано с помощью пожарных подразделений, оперативно прибывших на строительный объект и ликвидировавших очаг возгорания в пределах 15 минут, — добавил Шмидт.

Всего в борьбе с огнём участвовало 17 человек. Отмечается, что никто из пожарных и работников стройки не пострадал.