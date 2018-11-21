Норвежского футбольного арбитра обвинили в домогательствах 300 мальчиков

Жертвами злоумышленника стали несовершеннолетние из Норвегии и других скандинавских стран в возрасте от 13 до 16 лет.

Власти Норвегии обвинили в преступлениях на сексуальной почве 20-летнего мужчину, который, согласно сообщениям СМИ, является футбольным арбитром. Жертвами домогательств стали с 2011 года около 300 мальчиков-подростков, информирует AFP.

Обвинения включают изнасилование. Жертвами злоумышленника, по данным прокуратуры, стали несовершеннолетние из Норвегии и других скандинавских стран в возрасте от 13 до 16 лет.

Обвиняемый вёл преступную деятельность в Сети на чат-форумах, отмечает агентство.