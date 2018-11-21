Виновата девушка. Глеб Самойлов назвал свою версию распада группы "Агата Кристи"

Один из лидеров коллектива признался, что они с братом скрывали это, поскольку оба женаты.

Один из основателей рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов назвал причину, по которой распался коллектив. По словам артиста, во всём виновата некая девушка.

— Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали всё это долгое время, — заявил он на пресс-конференции Национальной службы новостей.

По словам Самойлова, всё это "реальная правда" и именно по этой причине распался коллектив.

Ранее его брат Вадим Самойлов заявил, что они с Глебом распустили группу сами, поскольку это было "логическим завершением" взросления музыкантов.