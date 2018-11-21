Виновата девушка. Глеб Самойлов назвал свою версию распада группы "Агата Кристи"

Один из основателей рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов назвал причину, по которой распался коллектив. По словам артиста, во всём виновата некая девушка.
— Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали всё это долгое время, — заявил он на пресс-конференции Национальной службы новостей.
По словам Самойлова, всё это "реальная правда" и именно по этой причине распался коллектив.
Ранее его брат Вадим Самойлов заявил, что они с Глебом распустили группу сами, поскольку это было "логическим завершением" взросления музыкантов.
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